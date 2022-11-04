Сезон «Поющих мостов» завершился в Петербурге

Сезон "Поющих мостов" окончен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге завершился сезон «Поющих мостов». Последнее светомузыкальное шоу прошло в ночь с четверга, 3 ноября, на пятницу, 4 ноября. Теперь проект уходит на отдых до весны, когда вновь возобновится навигация по Неве и начнется сезон разводки мостов.

- Сегодня, в ночь на 4 ноября, завершился VII сезон звукового шоу «Поющие мосты». Этот сезон оказался самым долгим за время существования проекта: он продлился с мая по ноябрь, - сообщает пресс-служба Смольного.

За это время Дворцовый мост «пел» более 40 раз, то есть почти каждые выходные. Гости и жители города на Неве смогли услышать примерно 90 музыкальных произведений разных жанров: от классики и джаза до народной музыки Северо-Западного региона.

С 21 мая над Невой звучали мелодии, посвященный Велико Отечественной войне, Дню военно-морского флота, в честь писателей Корнея Чуковского, Константина Паустовского и Сергея Довлатова, а также многие другие.