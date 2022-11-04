Огромные очереди собрались в субботу на вход в петербургский Океанариум

Хочешь в Океанариум - стой в очереди. Фото: Петр КИБЕР

Огромные очереди на входе в Океанариум внезапно обнаружили жители Петербурга, решившие сходить посмотреть на рыбок вместе с детьми. Столпотворение образовалось уже с утра, ждать надо было долго, терпения хватило не у всех.

- Тут огромный «хвост» внутри ТРЦ стоит. Час наверное, ждать надо, чтобы войти. Мы не стали пошли с дочкой наверх, где другие развлечения есть, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Причиной ажиотажа могли стать длинные по случаю праздника выходные и резкое похолодание. Днем 4 ноября температура упала ниже ноля градусов, поэтому в помещении находиться уютнее, нежели в том же зоопарке.

С другой стороны, всегда есть вариант досуга. «Комсомольская правда» собрала лучшие идеи, как провести в Петербурге нерабочую пятницу, 4 ноября, и субботу с воскресеньем, 5-6 ноября.