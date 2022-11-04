Бывший вице-губернатор Петербурга Елин купил долю в бизнесе по обслуживанию турбин

Евгений Елин вошел в турбинный бизнес. Фото: gov.spb.ru

Бывший вице-губернатор Петербурга Евгений Елин занялся бизнесом по обслуживанию турбин. Фамилия экс-чиновника появилась в списке акционеров московского ООО «ПромСистемы», которое занимается импортной техникой для газовой индустрии.

- По данным СПАРК, Евгений Елин выкупил 17% ООО «ПромСистемы» у петербургского АО «Инженерный центр судостроения», - пишет «Деловой Петербург».

Компания, теперь частично принадлежащая Елину, имеет большой опыт работы с крупнейшими российскими газовыми компаниями, для которых ремонтирует и обслуживает турбины. В настоящее время «ПромСистемы» строят в Южно-Сахалинске свой филиал для работы поближе к заказчикам дальневосточного кластера.

Напомним, что Елин в 2009-12 годах возглавлял Комитет экономического развития Петербурга, а в 2019-21 годах был вице-губернатором города по экономике и финансам.