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НовостиОбщество4 ноября 2022 13:48

Количество вакансий с переездом выросло в Петербурге почти на 80%

Работодатели из других стран и регионов ищут айтишников, управленцев, инженеров и поваров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржцам стали чаще предлагать работу с переездом в другую страну или регион.

Петербуржцам стали чаще предлагать работу с переездом в другую страну или регион.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество вакансий с переездом из Петербурга в другие регион или страну выросло за год на 78 процентов. Сейчас по городу имеется более 700 вариантов трудоустройства «с релокацией». А в целом по Северо-Западному федеральному округу есть три тысячи вакансий с возможностью переезда.

- Чаще всего переезд предлагаются кандидатам из ИТ-сферы и телекома (55% вакансий за последний месяц), работникам сферы продаж и клиентского сервиса (18%), маркетологам и пиарщикам (12%), - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

В списке также есть инженерные специальности, строительные. Ищут квалифицированных врачей, поваров, управленцев, артистов.

«Вилка» предлагаемой зарплаты составляет от 80 до 150 тысяч рублей, что больше, чем в среднем в Петербурге (63 тысячи). Кроме денег специалистам готовы оплатить сам переезд, аренду квартиры или предоставить жилье, устроить детей в садик и так далее.