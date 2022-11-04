Потерявшуюся и промокшую на болоте пенсионерку спасли в Ленобласти

Потерявшуюся на болоте пенсионерку спасли в Ленобалсти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Спасатели отряда «Лиза Алерт» спасли потерявшуюся в лесу петербургскую пенсионерку. 72-летняя женщина пошла в хорошо знакомый лес у дачи в Ленобалсти поискать опят и потерялась. В поисках выхода пожилая петербурженка забрела на болота, упала в воду и начала замерзать.

- Я сделала ошибку: заходя в лес, не отметила направление, чтобы по компасу выйти на дорогу. Понадеялась на навигатор в смартфоне. А он подвел. Вокруг меня оказалось болото. Пыталась перебраться с кочки на кочку по бревну – упала в воду с головой, вымокла полностью. А самое ужасное – стало темнеть, - рассказала потом женщина своим спасителям.

Только после всех приключений пенсионерка решила позвонить дочери. Та набрала номер поискового отряда «Лиза Алерт». Его специалисты дозвонились потерявшейся женщине и при помощи ее телефона определили координаты.

Дальнейшее было делом времени и техники. Пенсионерку, едва не замерзшую насмерть, вывели из леса ближе к полуночи.