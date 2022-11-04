Каршеринг протаранил каршеринг в Невском районе Петербурга

ДТП с каршерингами-близнецами произошло в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с двумя машинами-близнецами из каршеринга произошло в Невском районе Петербурга. Водитель одного «Фольксвагена» протаранил второй, мирно стоявший у тротуара, заодно ударив и маленький красный «Форд Фиеста». А потом, убоявшись содеянного, сбежал.

- Иногда мне кажется, что каршеринг - тема не для наших людей. Устроил такое ДТП и сбежал, - рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители Невского района.

На видео, опубликованном там же, хорошо видны повреждения машин. У серого карешринга оказалось вырвано переднее правое колесо, белый лишился переднего бампера, а у «Фиесты» поврежден задний.

В комментарии к посту в соцсетях пришли представители прокатной фирмы и заверили, что уже в курсе произошедшего и начали расследование.