Жители Ленобласти отправили видеопослания участникам СВО

Жители Ленобласти записали послания участникам СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ленинградской области записали и опубликовали в соцсетях свои послания к военнослужащим, находящимся на спецоперации. В акции «#Мы вместе» приняли участие взрослые и дети, в том числе самые маленькие - детсадовцы.

- Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята – школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании — слова любви и поддержки, - отметила вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.

Чаще всего в видео посланиях звучат слова любви своим и близким, находящимся в зоне СВО и пожелания скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.

Инициатором акции «#Мы вместе», которая продлится в соцсетях до 7 ноября нынешнего года, выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.