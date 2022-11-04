Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку после избиения школьника подростком с палкой в Петербурге

Глава СК поручил проверить ЧП с избиением школьника. Фото: СОЦСЕТИ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК провести проверку по факту ЧП с избиением школьника подростком. Парень бил младшего по возрасту мальчика палкой, а его приятели снимали это на видео. Ролик попал в соцсети, а оттуда разошелся по СМИ.

- Зачинщик установлен – им оказался 15-летний школьник, объяснивший свой поступок шуткой. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На записи агрессор рассказывает, что занимался кэндо - японским искусством боя на бамбуковых мечах и жестоко бьет школьника по голове и телу.

Известно, что инцидент произошел в Приморском районе Петербурга, оба участника скандального видео учатся в местных школах.