День народного единства отметили в Ленобласти патриотическими акциями

В Ленобласти 4 ноября прошли патриотические акции. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области прошли патриотические акции по случаю Дня народного единства. 4 ноября в регионе прошли концерты народных коллективов, церемонии вручения паспортов гражданина России и акции солидарности участниками спецоперации.

- В Тихвине на сцене Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова прошла концертная программа «Единство во имя России», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Также в Тихвине волонтеры раздавали на улицам патриотическую печатную продукцию.

В Выборгском дворце культуры с собственной программой выступил Ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Невский дозор».

В Сосновом Бору прошла церемония возложения цветов к памятнику участникам боевых действий, а в ДК «Строитель» состоялись концерт и ярмарка народных промыслов.

В Киришах прошли акции «Хоровод единства» и «Все флаги в гости к нам». Праздничные мероприятия состоялись и в других районах Ленобласти.