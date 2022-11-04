Жители Петербурга пожаловались главе СК на вырубку сквера у школы на проспекте Науки

Жители Калининского района просят спасти от застройки сквер у школы на проспекте Науки. Фото: Яндекс.Карты.

Глава Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации с вырубкой деревьев в сквере у школы №121 на проспекте Науки. Здесь собираются строить новое административное здание, против чего выступают местные жители. Они написали обращение Александру Бастрыкину и в городские СМИ.

- На проспекте Науки, дом 16 корпус 2 прямо под окнами школы через несколько дней начнут возводить семиэтажное здание Федеральной Налоговой службы. Разрешение на строительство получено, подрядчик послезавтра поставит забор и спилит 115 деревьев, которые на протяжении почти 60 лет тут росли, - говорится в письме в редакцию «КП-Петербург».

По словам жителей Калининского района, они неоднократно просили перенести стройку, собрали две тысячи подписей под обращением к властям, но планы никто не изменил.

- Строительство никак не должно противоречить интересам и потребностям людей! Времени осталось очень мало, но надеяться нам больше не на кого...Очень просим помощи, - пишут петербуржцы.