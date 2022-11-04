Женский "Зенит" проиграл ЦСКА в финале Кубка России. Фото: "Газпром Арена".

Петербургский «Зенит» уступил московскому ЦСКА в финале Кубка России по женскому футболу. Игра прошла 4 ноября в Северной столице и собрала рекордную для женского футбола аудиторию.

- Новый рекорд - 18 702 зрителя,- сообщила пресс-служба «Газпром Арены».

Увы, поддержка болельщиков не помогла петербурженкам победить именитых столичных гостей. Уже в первом тайме ЦСКА отличился дважды. Сначала москвички забили при розыгрыше углового, тут им помог обидный рикошет от ноги одной их петербурженок. А вскоре был забит и второй гол.

Со счетом 2:0 в пользу ЦСКА команды ушли на перерыв.

Через две минуты после начала второго тайма «Зениту» удалось отыграть один мяч, но развить успех не удалось. ЦСКА стал обладателем кубка России, а футболистки сине-бело-голубых получили памятные награды как участницы финала.

Но уже завтра на поле стадиона на Крестовском выйдет мужской «Зенит» в матче Российской премьер-лиги петербуржцы примут грозненский «Ахмат».