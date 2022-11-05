Холодная погода до нуля градусов ждет Петербург 5 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с каждым днем становится все холоднее. В субботу, 5 ноября 2022 года в Северной столице будет стоять уже почти зимняя погода. Температура воздуха окажется на нулевой отметке. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в небе над регионом обширные поля слоистых облаков, однако вероятность осадков будет близка к нулю., - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге всего лишь от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области еще холоднее - от минус 2 до плюс 3 градусов. При этом ветер окажется теплым, южным 2-7 метров в секунду.

В воскресенье ожидается мокрый снег, который в итоге превратится в дождь. После начнет немного теплеть.