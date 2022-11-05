Огромного орлана-белохвоста заметили над Кронштадтом / Фото: Каждой твари по паре

В Санкт-Петербурге заметили самую крупную хищную птицу Северной Европы. над дамбой в Кронштадте пролетел орлан-белохвост. Краснокнижный красавец парил в небе 4 ноября 2022 года. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

- Размах крыльев этой птицы может достигать двух с половиной метров! Массивный желтый клюв отличает орлана от других хищных птиц, - рассказал специалист.

У орлана, который летал над Петербургом хвост был белоснежным. Это значит, что птица уже взрослая, и, с большой вероятностью, он продолжил здесь свой род.

Орланы-белохвосты успешно гнездятся в Ленинградской области. Ученые насчитали в нашем регионе около 30 пар этих крупных хищников.