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НовостиДом. Семья5 ноября 2022 6:53

Огромного орлана-белохвоста заметили над Кронштадтом

Это самая крупная хищная птица Северной Европы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Огромного орлана-белохвоста заметили над Кронштадтом / Фото: Каждой твари по паре

Огромного орлана-белохвоста заметили над Кронштадтом / Фото: Каждой твари по паре

В Санкт-Петербурге заметили самую крупную хищную птицу Северной Европы. над дамбой в Кронштадте пролетел орлан-белохвост. Краснокнижный красавец парил в небе 4 ноября 2022 года. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

- Размах крыльев этой птицы может достигать двух с половиной метров! Массивный желтый клюв отличает орлана от других хищных птиц, - рассказал специалист.

У орлана, который летал над Петербургом хвост был белоснежным. Это значит, что птица уже взрослая, и, с большой вероятностью, он продолжил здесь свой род.

Орланы-белохвосты успешно гнездятся в Ленинградской области. Ученые насчитали в нашем регионе около 30 пар этих крупных хищников.