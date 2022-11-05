Две машины сгорели в Петербурге в ночь на 5 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Курортном районе в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года, сгорели две машины. Первый случай произошел в поселке Молодежное, второй в поселке Песочный. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 2 часа ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании у дома 8 по улице Волго-Донской в поселке Молодежное. Горел автомобиль Fiat, - рассказали спасатели.

По данным МЧС, машины выгорела полностью. Потушить пожар удалось лишь через 45 минут.

Второй пожар случился почти в 4 часа утра у дома 17 на Нижней улице в Песочном. В автомобиле марки Toyota выгорел моторный отсек. Тушить пожар прибыли 10 спасателей и две пожарные машины.

По предварительным данным в обоих случаях пострадавших нет.