Водитель «Фольксваген» погиб в жестком ДТП под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткая авария произошла под Санкт-Петербургом на трассе "Сортавала". Вечером 4 октября 2022 года 49-летний мужчина за рулем автомобиля "Фольксваген Гольф" потерял управление и вылетел в кювет. При ударе водитель погиб. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:45 часов на 93 километре автодороги А121 "Петербург–Сортавала-Петрозаводск" мужчина, 1973 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", двигаясь из Петербурга в сторону Приозерска, не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в полиции.

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Дорожная полиция проводит проверку.