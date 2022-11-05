Мужчина выстрелил в голову соседу во время ссоры в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего в соседа на улице Ольминского в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ссора между соседями в одном из домов в Санкт-Петербурга перешла черту. Вечером 4 ноября 2022 года в полицию позвонила жительница дома 8 по улице Ольминского и сообщила, что ее супруг тяжело ранен в голову. На место выехал наряд правоохранителей, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Прибыв на место сотрудники полиции обнаружили раненного 44-летнего мужчину. Он смог рассказал, что в парадной дома у него произошел конфликт с соседом, который дважды выстрелил ему в голову, - сообщили в полиции.

Пострадавшего в тяжелом состоянии сразу же госпитализировали в больницу. А стрелка задержали в своей квартире. Это оказался 36-летний мужчину, у которого изъяли травматический пистолет «МР 79-9ТМ».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.