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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:44

Общественное пространство открыли у станции метро «Озерки» в Петербурге

На территории появились новые деревья, скамейки и велопарковки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
У станции метро «Озерки» открыто благоустроенное общественное пространство

У станции метро «Озерки» открыто благоустроенное общественное пространство

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у станции метро "Озерки" открыли благоустроенное общественное пространство. Для жителей организованы зоны отдыха с уличной мебелью – скамейками с навесами, подиумами, велопарковками. Выполнение работ 5 ноября 2022 года проверил губернатор Александр Беглов.

- Станция введена в 1988 году и требовалось благоустройство с учетом новых подходов. Главной задачей было создание благоустроенного пространства с сохранением транзитной пешеходной зоны, - отметил градоначальник.

Территория вокруг метро стала еще более зеленой. Здесь высадили 53 сосны, клены и рябины, кустарники и многолетние цветы.

Напомним, что благоустройство мест рядом с метро "Озерки" началось еще в прошлом году. Ранее был приведен в порядок пляж Суздальского озера.