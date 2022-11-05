Общественное пространство открыли у станции метро «Озерки» в Петербурге

У станции метро «Озерки» открыто благоустроенное общественное пространство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у станции метро "Озерки" открыли благоустроенное общественное пространство. Для жителей организованы зоны отдыха с уличной мебелью – скамейками с навесами, подиумами, велопарковками. Выполнение работ 5 ноября 2022 года проверил губернатор Александр Беглов.

- Станция введена в 1988 году и требовалось благоустройство с учетом новых подходов. Главной задачей было создание благоустроенного пространства с сохранением транзитной пешеходной зоны, - отметил градоначальник.

Территория вокруг метро стала еще более зеленой. Здесь высадили 53 сосны, клены и рябины, кустарники и многолетние цветы.

Напомним, что благоустройство мест рядом с метро "Озерки" началось еще в прошлом году. Ранее был приведен в порядок пляж Суздальского озера.