Снег выпал в Ленинградской области 5 ноября Фото: принтскрин видео.

В Ленинградскую область продолжает приходить постепенно зима. В ночь на 5 ноября 2022 года белая пелена укрыла деревню Малое Карлино в Виллозском городском поселении Ломоносовского района. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- В Малом Карлино выпал снег и тут же дорогу покрыл лед , - рассказал один из водителей.

На кадрах видно, что снегом укрыто все: дорога, обочины, лес. В таких условиях ехать по трассе очень опасно, особенно тем, кто еще не успел "переобуть" машину.

Напомним, что в Ленинградской области на востоке региона снег выпал еще на прошлой неделе. В некоторых местах высота снежного покроя достигла девяти сантимеров.

В Петербурге первые снежинки были замечены еще утром 4 ноября. Однако более заметный мокрый снег синоптики обещают в воскресенье, 6 ноября.