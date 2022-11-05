Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в пожаре в кафе «Полигон» в Костроме

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в Костроме / Фото: МЧС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время трагического пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Все произошло в ночь на 5 ноября 2022 года. Погибли 15 человек, множество пострадали.

- От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе города Костромы. Мы с тяжелым чувством восприняли известие об этой трагедии, - сказал градоначальник.

Беглов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а медикам и спасателям как можно быстрее справиться с последствиями пожара.

Напомним, что пожар начался из-за того, что в кафе мужчина во время драки выстрелил в потолок из пиротехники. Здание быстро загорелось. Так как часть пожарных выходов была закрыта, все эвакуироваться не успели.