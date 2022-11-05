Стоимость авиабилетов снизилась по шести направлениям из аэропорта Петербурга

По шести направлениям из аэропорта Пулково снизилась стоимость авиабилетов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга по России стало летать дешевле. По шести направлениям из аэропорта Пулково снизилась стоимость на авиабилеты. Причем, в некоторые города цены на перелет упали почти в два раза. Об этом 5 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

- По шести направлениям из Пулково снизились цены на авиабилеты. Период сравнения – с марта по сентябрь 2021–2022 годов включительно, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, полеты в Омск стали на 48 процентов дешевле, в Иркутск цены упали на 39 процентов, в Новосибирск и Махачкалу стоимость снизилась на 17 процентов, в Тюмень - на 12 процентов, а в Уфу - на 10 процентов.

Узнать стоимость билетов и расписание полетов можно на сайте Пулково по ссылке.