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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 13:48

Серийную мошенницу, обманувшую пенсионеров, задержали в Петербурге

Жертвами обманщицы стали две женщины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Серийную мошенницу, обманувшую пенсионеров, задержали в Петербурге

Серийную мошенницу, обманувшую пенсионеров, задержали в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала серийную мошенницу, которая обманывала пенсионерок. Женщина звонила пожилым людям и убеждала, что их родственники попали в беду, поэтому нужны деньги. Об этом 5 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 2 ноября в полицию обратилась 71-летняя жительница проспекта Ленина в Колпино. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в ДТП. Чтобы не привлекать ее к отвественности, надо передать курьеру 110 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

На следующий день в полицию обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что родители мужа передали курьеру 1,2 миллион рублей.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела. 4 ноября полиция задержала на Октябрьской улице в Колпино 25-летнюю подозреваемую.