Циклон Nele принесет влажный воздух и снег в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришел циклон Nele, который принес небольшой контраст температур. В субботу, 5 ноября 2022 года, в городе оказалось прохладно. Циклон стал причиной влажной погоды. В уже в воскресенье, 6 ноября, в городе ожидается снег. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Атмосферный фронт подойдет к западу области утром 6 ноября, а проходить Санкт-Петербург будет в первой половине дня. Так что осадки в виде мокрого снега стоит ожидать сразу с приближением атмосферного фронта, затем они перейдут в дождь, - рассказал синоптик.

В воскресенье в город придет мокрый снег, который сменится дождем. К вечеру температура воздуха достигнет плюс 2-3 градусов. Дальнейшее потепление сохраняется и в начале следующей недели оно будет заметнее.