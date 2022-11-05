Роспотребнадзор Петербурга рассказал, куда обращаться, если в квартире холодно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наступили холода. В ночное время температура воздуха опускается ниже нуля градусов. Хоть отопление уже включили в городе, но порой в домах горожан по каким-то причинам бывает холодно. В субботу, 5 ноября 2022 года, Роспотребнадзор рассказал, куда обращаться, если дома холодно.

- Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года должна быть не ниже плюс 18-20 градусов, в угловых комнатах – не ниже плюс 20-22 градусов, - пояснили в ведомстве.

Если же температура ниже, но надо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Для этого следует составить претензию в двух экземплярах. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

В претензии надо указать, что температура в квартире ниже нормы, связи с чем требуйте провести замеры температуры воздуха в квартире.

Если возникают трудности в составлении претензии, то вы всегда можете обратиться в Роспотребнадзор.