Полиция задержала угонщика мотоцикла в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже мотоцикла на улице Кропоткина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала угонщика мотоцикла. Вечером 3 ноября 2022 года в отделение МВД поступило сообщение от 28-летнего мужчины о том, что у него пропал мотоцикл, припаркованный у дома 1 по улице Кропоткина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Заявитель пояснил, что его мотоцикл "WangQiang N-200" пропал в период с 13:00 до 16:40 часов. Стоимость транспорта оценил в 120 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Спустя несколько часов, в ночь на 4 ноября, возле участка на Центральной улице в СНТ "Вирки-2" во Всеволожском районе Ленинградской сотрудники полиции обнаружили угнанный мотоцикл. Рядом с ним находился и предполагаемый вор. Им оказался 45-летний мужчина, которого сразу же задержали.