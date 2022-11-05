Две машины загорелись на улице Крыленко в Петербурге

Две машины сгорели в Невском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Сильный пожар разгорелся во дворе большого ЖК в Санкт-Петербурге. В пять часов вечера 5 ноября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на улице Крыленко. Горели машины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о возгорании у дома 1, корпус 1, по улице Крыленко в Невском районе поступило в 17:15 часов. На место выехали два пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС, - рассказали спасатели.

По указанному адресу горели два автомобиля марки "Фольксваген". У машин сгорели сгораемые части.

Спасатели вовремя прибыли на место и успели потушить огонь чуть более, чем за 10 минут.

Причина возгорания пока не установлена. На данный момент проводится проверка. Пострадавших нет.