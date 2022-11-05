Еще 388 человек заболели коронавирусом в Петербурге 5 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге все еще продолжается пандемия коронавируса. Однако уровень заболевания идет на спад. По данным Смольного на 5 ноября 2022 года в Северной столице выявлено еще 388 случаев заражения COVID-19.

- Также за сутки выздоровели 226 человек, умерли 11, - сообщили в городской администрации.

На данный момент в больницах с коронавирусом находятся почти 1,5 тысячи человек. Из них 56 поступили за последние сутки. В реанимации сейчас находятся 138 пациентов, еще 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении более 4,3 тысяч зараженных.

Напомним, что в городе продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас доступно 181 пунктов для взрослых и 92 для детей. В общей сложности было привито более 3,3 миллионов человек и 7,6 тысяч детей.