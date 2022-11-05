Парень обстрелял мужчину во время конфликта из-за продажи ходовых огней в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на Ленинском проспекте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге парень несколько раз выстрелил в мужчину, который продавал ему ходовые огни. Ночью 3 ноября 2022 года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним пришел на прием мужчина с ранениями. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 3:24 часа ночи в медучреждение обратился 36-летний мужчина с травматическим ранением левого плеча и правого бедра. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, - рассказали в полиции.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что вечером у дома 127 по Ленинскому проспекту в мужчину выстрелил малознакомый человек, которому он продавал ходовые огни. У них возникла словесная перепалка и парень несколько раз выстрелил из устройства "Удар".

Вскоре полицейские у дома 30/3 по проспекту Маршала Жукова задержали 24-летнего парня. Возбуждено уголовное дело.