Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 6:24

Снег и гололедица ожидается в Петербурге 6 ноября

Температура воздуха днем не поднимется выше +3 градусов
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В понедельник в Петербург придется небольшое потепление до +7 градусов днем.

В понедельник в Петербург придется небольшое потепление до +7 градусов днем.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге температура так и продолжает медленно двигаться к нулю. На улице стремительно холодает вторую неделю подряд, а прогнозы синоптиков обещают Северной столице скорый снег уже 6 ноября. Сейчас к Северной столице в плотную подходит атмосферный фронт с запада. Кроме снега и дождей утром возможна местами гололедица, сообщает метеоролог Михаил Леус.

- Температура воздуха от +1 до +3 градусов, по области от -1 до +4 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, - написал синоптик в своем telegram-канале «Погода от шефа» Мизаил Леус.

В понедельник в Петербург придется небольшое потепление до +7 градусов днем, местами обещают кратковременные дожди.