Под Петербургом пассажирский автобус врезался в ограждения

Сообщается о пострадавшем водителе автобуса. Фото: vk.com/spb_today

В Янино-1 под Петербургом случилось ДТП с пассажирским автобусом. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «Вконтакте». Вечером 5 ноября на улице Шоссейной столкнулся автобус №532 и «Фольксваген Гольф». Иномарка пыталась обогнать автобус на узком участке дороги, где идет ремонт, а в итоге спровоцировала столкновение. Автобус притерся к бетонным блокам.

- Известно, что пассажиры живы, но вредитель пострадал. О его состоянии сейчас ничего не известно, - сообщают очевидцы.

Пассажиры автобуса травм не получили. Фото: vk.com/spb_today

Из-за аварии вечером 5 ноября на Шоссейной улице образовалась пробка.