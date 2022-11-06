Полиция проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом под Петербургом

Авария случилась вечером 5 ноября. Фото: соцсети

Полиция Петербурга проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом. ДТП случилось вечером 5 ноября с автобусом №532, который едет по маршруту «Ладожский вокзал - пос. Воейково». На Шоссейной улице в Красносельском районе

Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный отбойник Шоссейной улице в Красносельском районе, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Ранее очевидцы сообщали, что никто из пассажиров не получил никаких травм, а вот водителю потребовалась помощь. По информации полиции, пострадавших в ДТП нет.