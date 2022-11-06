В Петербурге продают историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной

На сайте бесплатных объявлений цена гораздо выше. Фото: Авито

Историческую водонапорную башню Обуховского завода выставили на продажу в Петербурге. Объявления появились 6 ноября на сайте «Авито», а также на Балтийской электронной площадке. Объект расположен на Октябрьской набережной, 104А.

На сайте бесплатных объявлений стоимость участка вместе с башней указана 10,2 миллиона рублей.

- Объект находится в трех километрах от станции метро. Ближайшая станция метро – «Ломоносовская». Район расположения объекта характеризуется наличием объектов делового, промышленного, жилого назначения. Инженерно обеспечен основными видами коммуникации, - написано в объявлении.

На Балтийской электронной площадке цена сделки сильно выше – 37,9 миллиона рублей. Торги принимаются до 9 декабря.

Отметим, водонапорная башня была построена в 1899 году и является объектом культурного наследия Петербурга.