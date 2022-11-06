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НовостиОбщество6 ноября 2022 11:40

Петербуржцев предупреждают о сильном ветре 7 ноября

Порывы будут достигать до 15 метров в секунду
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Но в городе заметно потеплеет на пару градусов.

Но в городе заметно потеплеет на пару градусов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о сильном ветре 7 ноября. По данным синоптиков, погода испортится уже в ночь на понедельник.

- 07 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

При этом синоптики обещают заметное потепление в начале следующей неделе. Температура повысится на один-два градуса от нынешней. В воскресенье днем градусники показывали до +3. Также 6 ноября в городе выпал первый снег, который спровоцировал массовые аварии на дорогах.