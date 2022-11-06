Петербургский боксер Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул

Дмитрий Бивол остается чемпионом мира WBA. Фото: Reuters

Победой завершился бой петербургского спортсмена Дмитрия Бивола. Боксер защитил чемпионский титул WBA Super, выйдя на ринг против мексиканца Хильберто Рамиреса. Поединок состоялся в ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби.

Схватка двух соперников длилась все 12 раундов. По итогу судьи единогласно отдали победу петербуржцы. Таким образом Дмитрий Бивол защитил данный титул уже четвертый раз. Сейчас на счету у россиянина 21 победа в 21 бою.

«Я доказал себе, что могу боксировать на высочайшем уровне, что могу побеждать лучших боксёров мира, что я — большой чемпион. Теперь я побил другого парня», — заявил Бивол после боя.

Напомним, ранее Дмитрий Бивол дал интервью «Комсомольской правде-Петербург», где рассказал, как тренировался с самого детства, чтобы стать чемпионом мира по боксу.