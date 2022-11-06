После первого снегопада улицы Петербурга начали обрабатывать солевым раствором

Некоторые участки пришлось убирать вручную. Фото: vk.com/kb_spb

Впервые за осень на улицы Петербурга вышла снегоуборочная техника. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города 6 ноября. В воскресенье в Северной столице выпал первый снег, который не сразу растаял. Поэтому коммунальщикам пришлось его убирать, а также обрабатывать дороги с тротуарами солевыми растворами.

- Продолжают и сейчас обработку дорожных покрытий, особое внимание уделяя сложным участкам, мостам, спускам, подъемам, большим перекресткам и подходам к социально важным объектам, - сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

На некоторых улицах снег пришлось убирать вручную. По данным комблага, осадки уже убраны почти во всех районах города. Но граждан просят сообщать о проблемных участках в дежурную службу по номеру 314-60-13.