Из Петербурга планируют запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Власти Петербурга договариваются с представителями страны о сотрудничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Петербурга в Саудовскую Аравию могут запустить прямые перелеты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своей странице «Вконтакте», ссылаясь на комитет по внешним связям Северной столицы.

- Власти Королевства Саудовская Аравия проявили интерес к перспективам установления прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Санкт-Петербургом российскими и саудовскими авиакомпаниями, - говорится в сообщении.

В данный момент прямые рейсы из Саудовской Аравии и Петербурга не выполняются из-за сложностей с договорами лизинга, которые связаны с европейскими санкциями против России.