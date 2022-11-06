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НовостиОбщество6 ноября 2022 13:41

Из Петербурга планируют запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Сейчас перелеты не выполняются из-за трудностей с договорами лизинга
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Власти Петербурга договариваются с представителями страны о сотрудничестве.

Власти Петербурга договариваются с представителями страны о сотрудничестве.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Петербурга в Саудовскую Аравию могут запустить прямые перелеты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своей странице «Вконтакте», ссылаясь на комитет по внешним связям Северной столицы.

- Власти Королевства Саудовская Аравия проявили интерес к перспективам установления прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Санкт-Петербургом российскими и саудовскими авиакомпаниями, - говорится в сообщении.

В данный момент прямые рейсы из Саудовской Аравии и Петербурга не выполняются из-за сложностей с договорами лизинга, которые связаны с европейскими санкциями против России.