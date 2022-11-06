Так нерпы выбирают себе место для ночлега. Фото: vk.com/sealrescue

В центре реабилитации ластоногих в Петербурге показали отдыхающих на берегу балтийских нерп. Отъевшие к зиме животные лежали на камнях утром. Зоологи, снявшие редкие кадры, решили не подходить к нерпам близко, чтобы не спугнуть их.

- Коптер мы располагаем довольно далеко, чтобы не спугнуть нашу прелесть. Судя по круглым толстым бокам, дела у лежебок обстоят хорошо и торопиться на охоту им не нужно. Можно и поваляться, - написали они на странице в группе «Спасение тюленей» в соцсети «Вконтакте».

В центре рассказали, что нерпы специально укладываются на камни и всю ночь балансируют на толстом боку. А те, кому не досталось высоких камней, лежат на подводных камнях, частично в воде.