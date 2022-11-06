В Ломоносове напуганный олененок вышел к людям

Малыш попал на видео. Фото: t.me/MyPiter24

В Ленобласти в городе Ломоносове заметили испуганного олененка. Малыш гулял возле ресторана. Очевидцы сняли на видео растерянное животное, кадры появились в соцсетях.

- Автор видеозаписи предположил, что животное сбежало из вольера, - отмечают в Telegram-канале «Мои Питер». - Откуда он взялся — неизвестно.

Пользователи соцсетей заметили, что этого же малыша ранее видели у станции «Кронштадтская колония». После того автор видео снял испуганного малыша, он сбежал в неизвестном направлении.