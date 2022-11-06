На трассе в Ленобласти девушку выкинуло из машины на дорогу после столкновения с фурой

Людей из-под металла доставали спасатели. Фото: vk.com/spb_today

Еще одно серьезное ДТП на скользкой дороге произошло на трассе под Петербургом. Днем 6 ноября на А-114 в направлении Кисельня-Волхов столкнулись фура и легковушка. По рассказам очевидцев в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «Вконтакте», авария грузовика и «Ниссана» произошло в 14:30 недалеко от Усть-Шомушки в Тихвинском районе. В результате удара погибли девушка-водитель и пассажир, сидевший впереди. Водителя выбросило из автомобиля на дорогу.

- В больницу доставлены ребенок и взрослый с заднего сиденья легковой, - пишут очевидцы.

Также сообщается, что иномарка была всмятку. Чтобы достать пострадавших из груды металла, пришлось вызывать спасателей, которые распиливали машину. Сейчас полиция проводит проверку. - Автомобиль «Ниссан» под управлением девушки, 2002 года рождения, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом "Скания" под управлением мужчины, 1967 года рождения, - уточняют детали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Напомним, с утра Петербург и Ленинградскую область накрыло снегом. Осадки выпали утром 6 ноября и спровоцировали десятки аварий в городе и на трассах.