Петербуржцем рассказали, кому нужно жаловаться на шумных соседей

На громкую музыку должна реагировать только полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор объяснил петербуржцам, куда нужно жаловаться на шумы из соседних квартир или помещений. Существует такое понятие как «норма шумового загрязнения», она действуют для постоянных источников. К ним относятся работа отопительного оборудования, лифта, вентиляции. Также источником шума может быть любое оборудование на первых этаж, где расположены кафе или рестораны.

В последнем случае, предлагают сначала обратиться к владельцам бизнеса. В жалобе перечислить нарушения, с момента ее получения у руководства организации есть 30 рабочих дней. И если вопрос не получилось решить вопрос, то нужно писать жалобу в Роспотребнадзор. Затем к ним уже придет сотрудник ведомства и измерит уровень шума.

Жильцов предупреждают, что в обязанности специалиста Роспотребнадзора не входит измерение шума, который создают люди: громкая речь, пение, игра на музыкальных инструментах и так далее. На соседей стоит жаловаться в правоохранительные органы.