Теплая погода до плюс 7 градусов наступит в Петербурге 7 ноября

Тепло и дождливо будет в Петербурге 7 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург после снежной и слякотной погоды придет тепло. В понедельник, 7 ноября 2022 года, отметки на столбиках термометров поползут стремительно вверх. Днем в городе окажется до плюс 7 градусов, но вместе с этим ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует теплый сектор циклона, центр которого окажется над юго-западом Скандинавии. Его стараниями небо над регионом будут закрывать плотные облака, пройдут дожди и усилится ветер, - рассказал специалист.

Днем в Петербурге до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области 3-8 градусов тепла. Такие показатели являются на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер окажется юго-западный до 5-10 метров в секунду.

Во вторник тоже будет дождливая погода и еще теплее.