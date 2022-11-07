Ларек сгорел на Красносельском шоссе в Петербурге утром 7 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге, в Красносельском районе города утром 7 ноября 2022 года вспыхнул пожар. В начале восьмого часа утра вспыхнул ларек, который располагается на Красносельском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 7:11 часов утра поступило сообщение о возгорании у дома 54 А по Красносельскому шоссе. На место происшествия выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС, - рассказали спасатели.

По указанному адресу горел металлический киоск размером 2,5 на 2,5 метра. В результате обгорела обстановка на площади семи квадратных метров.

Спасатели смогли потушить пламя в течение часа. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты и устанавливают причину возгорания.