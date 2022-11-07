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НовостиОбщество7 ноября 2022 5:12

Ботанический сад Петербурга перешел на зимний режим работы 7 ноября

До наступления весны понедельник будет выходным днем
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ботанический сад Петербурга перешел на зимний режим работы 7 ноября

Ботанический сад Петербурга перешел на зимний режим работы 7 ноября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением холодов многие сады, парки, а также культурные заведения Санкт-Петербурга меняют режим работы. Так, ботанический сад Петра Великого 7 ноября 2022 года перешел на зимний режим работы. Это значит, что часы работы станут меньше, а также добавятся выходные. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

- С 7 ноября мы полностью переходим на зимний режим работы. Теперь понедельник - полностью выходной у всего Сада, - рассказали в пресс-службе.

Что касается остальных дней, то вход в парк будет открыт только с 10:00 до 16:30 часов. Как раз в это время в саду будет еще светло, чтобы погулять и насладиться растениями. Вход в оранжерею будет открыт с 11:00 часов до 16:30 часов. Посетителей просят учитывать эти изменения, планируя посещение ботанического сада.