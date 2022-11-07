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НовостиОбщество7 ноября 2022 5:54

Опрос за переименование Казанской улицы в Малой Охте начался в Петербурге

Улицу предлагается назвать переулком
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Казанскую улицу на Малой Охте могут переименовать

Казанскую улицу на Малой Охте могут переименовать

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начался опрос за переименование Казанской улицы в Малой Охте. Голосование организовала топонимическая комиссия города. Предлагается улицу поменять на переулок, чтобы в городе не было двух повторяющихся названий. Об этом 6 ноября 2022 года рассказали в администрации Красногвардейского района.

- Принятие такого решения было обосновано обращениями граждан, связанными с тем, что сервисы доставки, такси и др. регулярно путают эту улицу с Казанской улицей, проходящей в Центральном и Адмиралтейском районе, - рассказали в администрации.

В случае, если улица станет переулком, это никак не повлияет на необходимость для граждан вносить изменения в документы. Они также будут сохранять свою юридическую силу.

Опрос проводится с 1 по 30 ноября на сайте правительства Санкт-Петербурга через Госуслуги.