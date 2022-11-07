Пьяный мужчина устроил дебош в трамвае и машине скорой помощи в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сильно пьяный мужчина устроил дебош в трамвае, из-за чего его даже пришлось госпитализировать в больницу. Днем 3 ноября 2022 года во Фрунзенском районе города в транспорте проезжал пассажир, который безудержно ругался матом. Работникам трамвая это надоело и они вызвали подкрепление. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- На остановке на Балканской площади его задержал прибывший наряд Росгвардии, - рассказали в ведомстве.

Пьяному мужчине вызвали карету скорой помощи. Но по дороге в больницу тот опять начал проявлять агрессию. Тогда медики нажали тревожную кнопку и наряд вневедомственной охраны сопроводил машину скорой помощи в городскую больницу на улице Костюшко.