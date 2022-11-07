Синоптик предупредил о дождях в Петербурге всю неделю

Синоптик предупредил о дождях в Петербурге до конца недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург вернулась мягкая, осенняя погода. Температура воздуха стала выше нуля, снега больше не предвидится. Однако на смену этому придут дожди, которые продлятся до следующих выходных. Об этом 7 ноября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Надо отметить, что предстоящая погода будет однотипной без значительных колебаний температуры воздуха и резких перепадов атмосферного давления. Циклоны с запада следуют постоянно, поэтому дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день до следующих выходных, - рассказал синоптик.

При этом, погода будет стоять теплая. Уже 7 ноября температура воздуха поднимется до плюс 8 градусов. А максимальная температура воздуха в течение недели в Петербурге ожидается до плюс 10 градусов. Новое похолодание придет только в середине месяца.