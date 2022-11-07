Колесов пообещал тепло до +10 градусов в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После зимней погоды, в Санкт-Петербург снова возвращается осень. Так, к утру 7 ноября 2022 года в Ленинградской области температура воздуха достигла плюс 6,5 градусов, в городе тоже в районе 6 градусов тепла. Такая теплая погода простоит в Северной столице всю неделю, а в отдельные дни температура поднимется до плюс 10 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- В течение всей начавшейся недели будет очень тепло, максимальная температура в Санкт-Петербурге будет достигать плюс 8-10 градусов Отрицательных температур в ночные часы не будет даже по территории Ленинградской области, - отметил синоптик.

При этом всю неделю в Северной столице будут идти дожди. Осадки разной интенсивности ожидаются почти каждый день.

Очередное похолодание ожидается только на следующей неделе.