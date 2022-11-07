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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:53

Новогодние праздники пройдут во всех школах и детских садах Ленинградской области

Об этом сообщили в администрации региона
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Детские новогодние праздники в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях

Детские новогодние праздники в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новому году быть. Праздники пройдут во всех школах и детских садах Ленинградской области. Об этом в понедельник, 7 ноября 2022 года, сообщили в администрации 47-го региона. При этом, родителей пустят на новогодние утренники в детские сады.

- Детские новогодние праздники в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях. Новогодние утренники в детских садах будут открыты для посещения родителями, - сообщили в областной администрации.

Губернатор Александр Дрозденко уже поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования.

Напомним, что ранее правительство Петербурга сообщило о том, что некоторые праздничные мероприятия на Новый год в городе не будут проводить, чтобы сэкономить бюджет для обеспечения мобилизованных.