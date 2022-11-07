Двое пенсионеров сгорели заживо в дачном доме на юге Петербурга

Пара пенсионеров сгорела на даче на юге Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагический пожар произошел на юге Санкт-Петербурга. Ночью 6 ноября 2022 года произошло возгорание в дачном доме в садоводстве "Дружный-2" на Пограничной улице в поселке Торики. В пожаре погибла супружеская пара пенсионеров. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Дачный домик на Пограничной улице в СНТ "Дружный-2" в поселке Торики вспыхнул 6 ноября около 3:20 ночи. После тушения пожара были обнаружены два трупа в сильно обгоревшем состоянии, - рассказал источник.

Сообщается, что погибшие - это хозяева дома. Супругам было 71 и 74 года. Оба жители Санкт-Петербурга.

На данный момент причина возгорания пока неизвестна. Специалисты проводят проверку.