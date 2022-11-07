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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 7:32

Двое пенсионеров сгорели заживо в дачном доме на юге Петербурга

Тела супружеской пары нашли после тушения пожара
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пара пенсионеров сгорела на даче на юге Петербурга

Пара пенсионеров сгорела на даче на юге Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагический пожар произошел на юге Санкт-Петербурга. Ночью 6 ноября 2022 года произошло возгорание в дачном доме в садоводстве "Дружный-2" на Пограничной улице в поселке Торики. В пожаре погибла супружеская пара пенсионеров. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Дачный домик на Пограничной улице в СНТ "Дружный-2" в поселке Торики вспыхнул 6 ноября около 3:20 ночи. После тушения пожара были обнаружены два трупа в сильно обгоревшем состоянии, - рассказал источник.

Сообщается, что погибшие - это хозяева дома. Супругам было 71 и 74 года. Оба жители Санкт-Петербурга.

На данный момент причина возгорания пока неизвестна. Специалисты проводят проверку.