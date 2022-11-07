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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:44

Прием заявлений на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных начался в Ленобласти

Об этом сообщили в областной администрации
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласти начался прием заявлений на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных

В Ленобласти начался прием заявлений на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области начали исполнять обещанные меры поддержки для мобилизованных. Так, с 7 ноября 2022 года в области стартовал прием заявлений на компенсацию 50 процентов ЖКУ для семей военнослужащих, отправившихся на СВО. Об этом сообщили в администрации региона.

- Мера поддержки распространяется на всех членов семьи мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору получателя: самого мобилизованного, супругов, детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет, и совместно проживающих с ним на дату подачи заявления родителей, - пояснили в областной администрации.

Для консультации по этому вопросу и для для назначения компенсации нужно обратиться в Центр социальной защиты населения своего района или в МФЦ.