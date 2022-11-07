Прием заявлений на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных начался в Ленобласти

В Ленобласти начался прием заявлений на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области начали исполнять обещанные меры поддержки для мобилизованных. Так, с 7 ноября 2022 года в области стартовал прием заявлений на компенсацию 50 процентов ЖКУ для семей военнослужащих, отправившихся на СВО. Об этом сообщили в администрации региона.

- Мера поддержки распространяется на всех членов семьи мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору получателя: самого мобилизованного, супругов, детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет, и совместно проживающих с ним на дату подачи заявления родителей, - пояснили в областной администрации.

Для консультации по этому вопросу и для для назначения компенсации нужно обратиться в Центр социальной защиты населения своего района или в МФЦ.