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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:05

Проверка систем оповещения населения пройдет в Петербурге 8 ноября

Сирены завоют в городе утром
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения пройдет в Петербурге 8 ноября

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения пройдет в Петербурге 8 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром 8 ноября 2022 года по всему городу завоют сирены. Петербуржцев просят не паниковать и не беспокоиться, так как это обычная проверка систем оповещения населения. Об этом напомнили в администрации Центрального района Северной столицы.

- На всей территории Санкт-Петербурга будут включены электромеханические и электронные сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города, и другие технические средства, - рассказали в администрации.

Проверка продлится чуть менее получаса с 10:35 часов до 11:00.